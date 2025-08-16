タレント中丸雄一（41）が、16日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、超多忙の中で大学に進んだ理由について語った。

08年に早大の通信教育課程に入学。「5年で卒業しました」と明かした。当時24歳。理由は、デビュー後に大きく広がった人間関係と、自身のコミュニケーション能力だという。「デビューしてから、大人の方が増えた。行く現場、行く現場で人数は多いし、知らない人は多いしみたいな」。デビュー前は限られた人たちとの交わりだったが、デビューを機に大きく変わった。そんな環境の変化の中で、「自分が会話できないことに気づいたんですよ。この人が言っていること、理解できてないなとか、言っても伝わらないと感じて、これはまずいと感じて、行きました」という。

当時はKAT−TUNとして人気絶頂のころ。「当時デビューして何年目かで、鬼のスケジュールなんですよ。入っても通信制ってめっちゃ大変だって聞いているんですよ。途中で心が折れたら、それこそ何やってるんだということになると思うので、この気持ちが1年たっても薄れてなかったら受験しようと思って、やったんですよ」。それまでの1年は、自宅で新聞や本を読んだりと、自分なりに準備をして過ごし、「1年後もテンション下がってなかったのでトライしました」と説明した。

「地獄の5年間」だったというが、卒業のころには「めちゃめちゃうれしかった」という思いが湧いたという。「卒業するころには、4万字とかの論文も書けるようになっていました。人間ってやれば何とかなるんだって実感しました」。卒論のテーマは「黒人音楽におけるヒップホップの変遷」。好きなブラックミュージックを掘り下げた内容だったといい、「ヒップホップについて詳しく知りたくなったというのが…。めっちゃ深掘りしました。関係者とかにもインタビューして、聞き取りしてとか、やりました」と振り返っていた。