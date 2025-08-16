¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û´ØÅìÂè°ì £¸¶¯¤ÇÆüÂç»°¤ÈÅìµþÂÐ·è¤Ø¡ÄÆóÅáÎ®¥¨¡¼¥¹¡¦ºäËÜ¿µÂÀÏº¡ÖÀµÄ¾¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£±ÆüÂè£´»î¹ç¡Ê£±£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï¡¢´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ò£´¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÂè£±£³ÆüÂè£²»î¹ç¡Ê£±£¹Æü¡Ë¤ÇÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸å²ù¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£ºäËÜ¿µÂÀÏº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¡¢°ì»àËþÎÝ¤«¤é½éµå¤Î£±£´£³¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤È¤é¤¨¡¢£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¡ÖµîÇ¯¤Î·è¾¡¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤ò¿¶¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éµå¤ò¿¶¤ë¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÂÇ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡¦ÀÐÅÄ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿»î¹ç¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤âÅê¤²¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ëÆüÂç»°¤ÏÆ±¤¸ÅìµþÂåÉ½¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬»î¹ç¤ò´Þ¤á¤ÆÂÐÀï·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£ÀµÄ¾¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£