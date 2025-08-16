LONGMANの新曲「Underclass HERO」が、10月より放送されるTVアニメ『3年Z組銀八先生』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。

原作 空知英秋、著者 大崎知仁による『銀魂 3年Z組銀八先生』は、漫画『銀魂』の公認スピンオフ小説として2006年より発売された作品。舞台を“江戸”から“銀魂高校”に変え、『銀魂』とは大きく異なる世界観で物語が展開されている。

エンディングテーマとなる「Underclass HERO」は、アニメ『3年Z組銀八先生』のために書き下ろされた新曲。“ちょっと切なさのある放課後”をテーマに、切なくも希望のある楽曲に仕上がっているという。あわせて、同楽曲が使用されたアニメの最新PVが公開された。

さらに、同楽曲を携え、10月からはワンマンツアー『“KEEP ON LONGMAN” ONEMAN TOUR 2025』を全国12都市で開催する。

・LONGMAN コメント

このたび『3年Z組銀八先生』のエンディングテーマ「Underclass HERO」を担当させていただきます。世界中で愛されて続けている銀魂のスピンオフ作品に関わらせていただき本当に光栄です。

全力でふざけながらも、どこか心に沁みる、そんな唯一無二の世界観が魅力の本作。エンディングテーマとしてイメージしたのは「ちょっと切なさのある放課後」でした。陽が傾く教室の静けさや、ふざけあった日々の余韻、そして明日への小さな一歩。楽しかっただけじゃない、悩んだり立ち止まったり、そんな日々を振り返りました。学生時代の記憶は、もう戻れないとわかっているから余計に愛しく思えるのかもしれません。果てしなく適当で頼りなさそうでいて、実は誰よりもあたたかい銀八先生の姿を重ねながら、少し切なくも希望のあるサウンドを目指しました。

「僕らならどこまでも」この言葉が、あの教室から未来へ続く希望になりますように。「Underclass HERO」が放課後のチャイムの様に、皆さんの心にそっと鳴り響いてくれることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）