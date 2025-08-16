BE:FIRST¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1461Æü¤Îµ°À×¤ò·Ò¤¤¤À±ÇÁü¡Ø¶õ -1461days-¡Ù¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
8·î16Æü¤Ë¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿BE:FIRST¤¬¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1461Æü¤Îµ°À×¤ò·Ò¤¤¤À¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¶õ¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£Æ°²è¡§BE:FIRST¡Ø¶õ -1461days-¡Ù
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢4Ç¯´Ö¡á1461Æü¤ÎBE:FIRST¤Îµ°À×¤ò·Ò¤¤¤ÀÆâÍÆ¡£BE:FIRST¤¬°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤È¡ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶õ¤Ï¤Ê¤¤¡¢Âç¾æÉ×¡É¤È²Î¤¦¡Ö¶õ¡×¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£SKY-HI¡ÖÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Î¼ã¼Ô¤Î¡¢¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÂç¾æÉ×¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
9·î17Æü¤ËBE:FIRST8ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ö¶õ¡×¤Ï¡ØÂè92²ó NHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¡Ù¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£
¾ï¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¶õÌÏÍÍ¤òÂêºà¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê³Ú¶Ê¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥³ー¥é¥¹Ââ¤Ë¤è¤ë¥³ー¥é¥¹¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¹¥¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Î¤ÇÉ½¸½¡£ºî»ìºî¶Ê¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿SKY-HI¤Î¡ÖÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Î¼ã¼Ô¤Î¡¢¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÂç¾æÉ×¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¿Í¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢´¶Æ°É¬»ê¤Î1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦UTA¤È¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦LOAR¡ÊINIMI¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤êÀ©ºî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥´¥¹¥Ú¥éー¥º¤Î¹õÂô ·°¤ò¥³ー¥é¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
YouTube¤Ç¤Ï¡¢BESTY¡Ê¢¨BE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¶õ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤È¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç²ó¤Ã¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¶õ¤Ç·Ò¤¤¤ÀLyric Video¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ë²Î¾§¤¬³Ú¤·¤á¤ëRecording Video¤â¸ø³«Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.17 ON SALE
SINGLE¡Ö¶õ¡×
2025.10.29 ON SALE
ALBUM¡ØBE:ST¡Ù
2025.10.29 ON SALE
ANALOG¡ØBE:1¡Ù
2025.10.29 ON SALE
ANALOG¡Ø2:BE¡Ù
BE:FIRST¡Ö¶õ¡× ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://befirst-sp.com/Sora/
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/