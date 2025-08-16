ÁêÍÕ²íµª¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤¬¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ç»ô°éÊü´þ¤Î¸¤¤¿¤Á¤ò¶ÛµÞ¥ì¥¹¥¥åー
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡ÙÆâ¤Ç¡ØÁêÍÕÊÝ¸î¸¤¥È¥ê¥ß¥ó¥°ÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤¬¡¢8·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½é»²²Ã¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¤Ï¡È¥Ñ¥Ôー¥¦¥©ー¥«ー¡É¤Î·Ð¸³¤â
ÁêÍÕ²íµª¤¬ÊÝ¸î¸¤¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤Î³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ç8Ç¯ÌÜ¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÊÝ¸î¸¤¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÃÎ¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤¬¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¶Íê¤â¤·¤¤½õ¤Ã¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¥ì¥¹¥¥åー¡£¤½¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤Ï¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÄÇÌ¾µËÊ¿¡£¥Ò¥í¥ß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÁêÍÕ¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÄÇÌ¾¤Ï½é»²²Ã¡£¼Â¤Ï¥Ñ¥Ôー¥¦¥©ー¥«ー¡ÊÌÕÆ³¸¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»Ò¸¤¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡¢°¦¾ð¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÄÇÌ¾¤¬¡¢º£²ó¡¢ÊÝ¸î¸¤¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
¢£ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤âÅÓÃæ»²Àï
¸¤¤ò°¦¤¹¤ë¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤Î3¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ë¸Å¤Ó¤¿¸¤¼Ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬»ô¤¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿14É¤¤â¤Î¸¤¤¬¡£3¿Í¤Ï¡¢¿Í¤Ë¶±¤¨¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥ì¥¹¥¥åー¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÁêÍÕ¤ä¥Ò¥í¥ß¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¸¤¥È¥ê¥ß¥ó¥°½éÄ©Àï¤ÎÄÇÌ¾¤¬¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°ºî¶È¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤â¹çÎ®¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÊÝ¸îÇ¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓºê¤¬¡¢º£²ó¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 -°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù
08/30¡ÊÅÚ¡Ë¡¢08/31¡ÊÆü¡Ë
Áí¹ç»Ê²ñ¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¡§King & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê50²»½ç¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡§¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/minnanozoo/
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 -°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/24h/