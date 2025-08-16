

サザンオールスターズ

10年ぶりの最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)を携えて行ったサザンオールスターズの集大成ともいうべきライブツアーが、Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』として今年11月19日にリリースされることが明らかになった。

【動画】公開されたサザンオールスターズ特報映像

2023年6月25日にデビュー45周年を迎え、新曲の制作活動を続けながら「茅ヶ崎ライブ2023」の開催、“最後の夏フェス出演”と銘打った「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」への出演など、日本中で大きな話題を巻き起こし続けてきたサザンオールスターズ。その中でも一番の注目を集めたのが、今年3月に発表された10年ぶりの最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』。様々なメディアへの出演でお茶の間を賑わせ、各種音楽ランキングの1位を席巻。それらの活動を跨ぐ形で開催されたのが『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』であり、サザン活動初期を彷彿とさせるほどに濃密だった、この三年間の集大成ともいえるライブツアーであったとも言える。

バンド史上最大動員数となった本ツアーは、1月の石川公演を皮切りに全国13箇所26公演を敢行。東京公演のライブ・ビューイングも含めると総動員数は約75万人に及び、47年のキャリアにして4度目の5大ドームツアーという前人未到の記録を打ち立てた。特筆すべきは、最新作のツアーでありながら、アルバムリリースされる前からツアーが始まった点である。ツアー序盤は、まだ世に出ていない新曲をその場で初めて聴くというこれまでにない体験で観客を魅了し、作品がリリースされた後のライブでは、作品とはまた違ったライブならではの味わいで観客を惹き込み、まさに現役バンドとして現在進行形ながらも進化し続ける姿を示してくれたと言える。

色々な意味で特別なライブツアーとなった『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、2025年11月19日(水)にBlu-ray & DVDとして発売されることが決定。最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』より、「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む12曲もの新曲から、時代を超えて愛され続けてきた「愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など、新旧のナンバーを余すことなく網羅、千秋楽・東京ドーム公演で演奏された全28曲が完全収録される。

本日、映像作品化の報せを受けて、作品特設サイトがオープン。超特報映像が公開された。2025年5月29日(木)、東京ドーム。いよいよ開演が迫った18時30分。会場に充満する高揚感、サザンオールスターズが舞台に上がっていく瞬間の緊張感を閉じ込めた特報映像となっている。特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour）