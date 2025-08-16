サザンオールスターズ、6年ぶり4度目の全国アリーナ＆5大ドームツアーの映像作品化が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズのライブBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、11月19日にリリースとなることが発表された。

■サザン活動初期を彷彿とさせる濃密な3年間の集大成とも言えるライブツアー

2023年6月25日にデビュー45周年を迎え、新曲の制作活動を続けながら『茅ヶ崎ライブ2023』の開催、“最後の夏フェス出演”と銘打った『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』への出演など、日本中で大きな話題を巻き起こし続けてきたサザンオールスターズは、2025年3月に10年ぶりの最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。様々なメディアへの出演でお茶の間を賑わせ、各種音楽ランキングの1位を席巻した。

そして、それらの活動を跨ぐ形で『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が開催。同ツアーは、サザン活動初期を彷彿とさせる濃密な3年間の集大成とも言えるライブツアーとなった。

バンド史上最大動員数となった本ツアーは、1月の石川公演を皮切りに全国13ヵ所26公演を敢行。東京公演のライブビューイングも含めると総動員数は約75万人に及び、47年のキャリアにして4度目の5大ドームツアーという前人未到の記録を打ち立てた。

■ファンならずとも必見の特報映像が解禁！

『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』において特筆すべきは、最新作のツアーでありながら、アルバムがリリースされる前からツアーが始まった点だ。

ツアー序盤は、まだ世に出ていない新曲をその場で初めて聴くという、これまでにない体験で観客を魅了し、作品がリリースされたあとのライブでは、作品とはまた違ったライブならではの味わいで観客を惹き込み、まさに現役バンドとして現在進行形ながらも進化し続ける姿を示した。

そんな様々な意味で特別なライブツアーとなった『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、Blu-ray＆DVDとして発売されることが決定。最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』より、「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む12曲もの新曲から、時代を超えて愛され続けてきた「愛の言霊 (ことだま) ～Spiritual Message～」「LOVE AFFAIR ～秘密のデート～」「ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など、新旧のナンバーを余すことなく網羅した、千秋楽・東京ドーム公演で演奏された全28曲が完全収録される。

そして、特設サイトがオープンし、超特報映像も公開！ 2025年5月29日、東京ドーム。いよいよ開演が迫った18時30分。会場に充満する高揚感、サザンオールスターズが舞台に上がっていく瞬間の緊張感が閉じ込められた、ファンならずとも必見の特報映像となっている。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour

サザンオールスターズ OFFICIAL YouTube ※超特報映像はこちら

https://www.youtube.com/user/SouthernAllStarsch

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp