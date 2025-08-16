

BE:FIRST / 空 -1461days-

2025年8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎え、10月29日に初のベストアルバム「BE:ST」のリリースを発表した7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、プレデビューから1461日の軌跡を繋いだ最新曲「空」の映像を公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST / 空 -1461days-

BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。

作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

今回公開された映像は、プレデビュー4周年を記念し、4年間=1461日のBE:FIRSTの軌跡を繋いだ内容となっている。BE:FIRSTが一歩ずつ歩みを進める姿と”変わらない空はない、大丈夫”と歌う「空」がリンクしたエモーショナルな映像だ。

YouTubeにはBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）から募集した空の映像・写真とワールドツアーで回った世界各地の空で繋いだLyric Videoや、メンバーそれぞれの個性あふれる歌唱が楽しめるRecording Videoが公開中だ。