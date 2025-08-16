「使いこなせない、、」→ 諦めないで！【GU】40・50代が参考にしたい「スカーフアレンジ術」

レトロでクラシカルなムードの人気を受けて、改めて注目を集めているスカーフ。とはいえ「上手に使いこなせない……」なんて悩める人も多いのでは。そこで今回は【GU（ジーユー）】のプチプラスカーフを使った、40・50代の大人世代が参考にしたいスカーフアレンジ術を紹介！ 巻く場所・巻き方次第でガラリと印象を変えてくれるスカーフアレンジのポイントをお届けします。

クラシカルなドット柄が大人可愛いプチプラスカーフ

【GU】「ドットスカーフ」\990（税込）

2色使いのクラシカルなドット柄が大人可愛いこちらのスカーフ。色や柄がシンプルなので、スカーフ初心者もコーデに取り入れやすいのが魅力です。1辺65cmの正方形は、小物に巻き付けるだけでなく、ヘアアレンジや肩がけなどさまざまな使い方を楽しめます。カラーはブラックとナチュラルの2色展開。

ベルト感覚で巻きつけてナチュラルに体型カバー

タックパンツのウエスト部分に三角形にしたスカーフをベルト感覚でくるりとひと巻き。シンプルなワンツーコーデに奥行きが生まれます。スタッフさんによると「柄が視線を散らしてくれるから、お腹まわりも自然にカバー！」とのこと。気になるボディラインのカモフラージュ役になってくれそうなのも、大人世代にとって魅力です。

バッグに巻き付けてガーリーなアクセントをプラス

フレアジーンズ × ビッグカラーブラウスのシンプルな上下に小物で遊び心をプラス。華やかな赤色のボストンバッグのハンドル部分にスカーフをプラスするだけで、ガーリーな雰囲気とトレンド感が高まります。スカーフ初心者も真似しやすいバッグに巻き付けるスタイリングは、スカーフと他のアイテムの色をどこかでリンクさせるのがまとまって見える鍵に。

パール調ネックレスをアレンジして首元を華やかに

グレーの上品なセットアップコーデには、首元にスカーフを添えてさらに大人っぽくレディなムードを演出。首元に明るい色味があることで、顔まわりがパッと華やかに見せられそう。ボリューム感のあるパール調ネックレスをスカーフに通して巻き付けるテクニックは、サイドが開くことで首元が詰まって見えにくいので、ぜひ真似してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ