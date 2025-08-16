やのまんが展開する、手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」にディズニーデザインが登場。

お気に入りキャラクターやデザインでジグソーパズルを楽しめて、いつでもどこでも一緒にいられるのが特徴。

今回は、ミッキー＆フレンズデザインの「ジグソーパズル コパン」を紹介していきます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ミッキー＆フレンズ

価格：各660円（税込）

内容：パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ

完成サイズ：5.9×8.6cm

販売場所：全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

ディズニーの人気キャラクターたちが、それぞれの魅力を生かしたデザインでジグソーパズルになって登場。

手のひらサイズながらも、飾って楽しめる華やかな仕上がりです。

「ジグソーパズル コパン」は、完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズル。

完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピースで、別売りの専用ケースに入れれば持ち歩きして楽しむこともできます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ミッキーマウス

爽やかな制服風コスチュームに身を包んだ「ミッキーマウス」が元気にポーズ！

背景にはミッキーアイコンのスタンプがちりばめられ、アクティブで明るい雰囲気が広がります。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ミニーマウス

大きなリボンがポイントの「ミニーマウス」

ジャンプするような元気なポーズに、周囲に舞う蝶やハートが華やかさをプラス。

ピンク×ブルーの爽やかな配色も魅力です。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ドナルドダック

腕を力強く掲げる「ドナルドダック」が主役のデザイン。

真っ白なシャツに青いチェックパンツのスタイルで、元気な印象に仕上がっています。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」デイジーダック

元気いっぱいの「デイジーダック」がパズルに！

ブルー系の大きなリボンとスカートが印象的☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」チップ＆デール

仲良く寄り添う「チップ＆デール」がかわいらしいデザイン。

それぞれの表情や仕草に個性があらわれ、背景には足あとモチーフも。

ほっこり癒される一枚です。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」クラリス

華やかにお花に囲まれた「クラリス」が主役のパズル。

周囲には草花が描かれ、おしゃれな雰囲気に。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」クラシック ミッキーマウス

赤背景に「ミッキーマウス」が指揮者として登場。

青いオーバーオール姿に黄色い靴、まわりの小鳥たちや音符もレトロ感たっぷりなデザインです。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」クラシック ミニーマウス

バイオリンを奏でる「ミニーマウス」と、見つめる動物たちが描かれた温かなタッチのデザイン。

明るい緑の背景に赤いリボンとスカートが映え、ノスタルジックなかわいさが魅力です。

組み立てて飾るだけでなく、専用ケースにいれて持ち歩きも楽しめる手のひらサイズのジグソーパズル。

制服デザインは学生さんのグループで持つのもおすすめです。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」の紹介でした☆

©︎ Disney

