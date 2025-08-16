制服風コスチュームのミッキー＆フレンズ！やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」
やのまんが展開する、手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」にディズニーデザインが登場。
お気に入りキャラクターやデザインでジグソーパズルを楽しめて、いつでもどこでも一緒にいられるのが特徴。
今回は、ミッキー＆フレンズデザインの「ジグソーパズル コパン」を紹介していきます☆
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ミッキー＆フレンズ
価格：各660円（税込）
内容：パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ
完成サイズ：5.9×8.6cm
販売場所：全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など
販売ページはこちら
ディズニーの人気キャラクターたちが、それぞれの魅力を生かしたデザインでジグソーパズルになって登場。
手のひらサイズながらも、飾って楽しめる華やかな仕上がりです。
「ジグソーパズル コパン」は、完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズル。
完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピースで、別売りの専用ケースに入れれば持ち歩きして楽しむこともできます☆
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ミッキーマウス
爽やかな制服風コスチュームに身を包んだ「ミッキーマウス」が元気にポーズ！
背景にはミッキーアイコンのスタンプがちりばめられ、アクティブで明るい雰囲気が広がります。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ミニーマウス
大きなリボンがポイントの「ミニーマウス」
ジャンプするような元気なポーズに、周囲に舞う蝶やハートが華やかさをプラス。
ピンク×ブルーの爽やかな配色も魅力です。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」ドナルドダック
腕を力強く掲げる「ドナルドダック」が主役のデザイン。
真っ白なシャツに青いチェックパンツのスタイルで、元気な印象に仕上がっています。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」デイジーダック
元気いっぱいの「デイジーダック」がパズルに！
ブルー系の大きなリボンとスカートが印象的☆
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」チップ＆デール
仲良く寄り添う「チップ＆デール」がかわいらしいデザイン。
それぞれの表情や仕草に個性があらわれ、背景には足あとモチーフも。
ほっこり癒される一枚です。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」クラリス
華やかにお花に囲まれた「クラリス」が主役のパズル。
周囲には草花が描かれ、おしゃれな雰囲気に。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」クラシック ミッキーマウス
赤背景に「ミッキーマウス」が指揮者として登場。
青いオーバーオール姿に黄色い靴、まわりの小鳥たちや音符もレトロ感たっぷりなデザインです。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」クラシック ミニーマウス
バイオリンを奏でる「ミニーマウス」と、見つめる動物たちが描かれた温かなタッチのデザイン。
明るい緑の背景に赤いリボンとスカートが映え、ノスタルジックなかわいさが魅力です。
組み立てて飾るだけでなく、専用ケースにいれて持ち歩きも楽しめる手のひらサイズのジグソーパズル。
制服デザインは学生さんのグループで持つのもおすすめです。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」の紹介でした☆
©︎ Disney
