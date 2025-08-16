YouTubeチャンネル『ねことわたしの暮らし』に投稿されたのは、道端にうずくまっていたボロボロの子猫『もん』ちゃんの様子です。

保護してから3日間の様子が記録された当動画は公開後4ヵ月で12万再生を突破するとともに、もう大丈夫だよ。辛かった分幸せになってね」「きっと可愛い美人さんになるよ」との反響が寄せられています。

【動画：歩道に落ちたボロ雑巾かと思ったら……】

ボロ雑巾だと思ったら……

5匹の愛猫さんと暮らす動画投稿者さんと子猫の『もん』ちゃんの出会いは2025年春。投稿者さんは飲食店で友人との食事を楽しんだ帰りの車内にて、道端にうずくまったもんちゃんと、困り果てたように子猫を見守っていた親子を見かけたといいます。

車内から確認したもんちゃんの様子について、投稿者さんは「ボロ雑巾かと思った」といいます。側で見守っていた親子に話を聞いたところ、彼女は2～3日ほどこの場に留まっていたことが判明したのだとか。投稿者さん方は即断即決で彼女を保護し、動物病院へ直行したといいます。

生後推定半年にして体重は1.1キロ。目やにや鼻づまりだけでなく脱水症状も認められるなど、動物病院では、もんちゃんが抱えるさまざまな問題が明らかになったそう。投稿者さんは点滴治療後の彼女を連れ帰り、お世話を開始したといいます。

ご飯を食べて体力回復を目指すも…

体力回復と体重増加に食事は不可欠である一方、もんちゃんはお鼻の不調で匂いがわからず、動物病院でもごはんを食べなかったそう。どうにか食事を摂ってもらうべく、ひと口分のウエットフードをお口に入れたところ、もんちゃんは勢いよくごはんを食べはじめたといいます！

美味しいごはんでお腹を満たしたあとは、お顔を拭いて目薬をさしてもらったというもんちゃん。目薬が終わった後も投稿者さんのお膝に留まり、スキンシップを楽しんだのだといいます。

献身的なケアでみるみる元気に

保護初日から甘えん坊の片鱗を覗かせていたもんちゃんでしたが、翌朝にさらに心を開いてくれたそう。

投稿者さんとの触れ合いを、喉を鳴らしながら受け入れてくれたといいます。また、目薬はもちろん、お耳・お鼻のお手入れのほか、ブラッシングにもとても協力的だったのだとか。

保護3日目の朝にはすっかり食欲旺盛となり、お目目も少しずつ開いてきたというもんちゃん。投稿者さんによる手厚いケアのもと、元気と本来の美しさを少しずつ取り戻していく彼女の姿は、多くの視聴者の心を打ちました。

「素敵な里親さんに繋ぐからね」ともんちゃんにそう語りかけた投稿者さん。今ではお目目がぱっちりと開き、体重も2倍になったそうで、優しい里親さんのもとへと元気に巣立っていったとのことです。

保護後3日間を追った当動画には、「お目々も開いてきましたね。体もキレイになって、おかあちゃんの看護のお陰ですね～」「主様の愛と献身に感謝致します。目も見えず怪我もしてお腹空いて喉も渇いて風邪も引いて。どんなに怖かったろう寂しかったろう心細かったろうと思うと涙が出ました。本当に幸せになって欲しい」との声が寄せられています。

YouTubeチャンネル『ねことわたしの暮らし』では、5匹の愛猫さんの動画はもちろん、保護活動の様子を記録した動画が公開されています。

