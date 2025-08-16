YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、ぐずり始めた赤ちゃんを猫さんがあやしてくれた時の様子。

微笑ましすぎる光景は記事執筆時点で3.9万回再生を突破し、「ほのぼの可愛い」「下手なベビーシッターより実力あるのでは？」「ほっこり～♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんがグズりそうになると、黒猫が顔を近づけて…尊くてたまらない『素敵な光景』】

ぐずり始めると…

オモチャで遊んでいる赤ちゃんのすぐそばに座っているのは、一緒に暮らす3匹の猫さんのうちのひとりのくまごろうくんです。赤ちゃんのことを弟のように大切に思ってくれているそうで、いつもそばで見守ってくれているのだといいます。

先ほどまでご機嫌で遊んでいたものの、ぐずってしまいそうな声を出し始めたという赤ちゃん。赤ちゃんの泣き声が苦手な猫さんは多いですが、くまごろうくんは赤ちゃんの顔に自分から顔を近づけたそうで…。

素敵なお兄ちゃん

まるで「泣くにゃ」と言っているように鼻同士をちょんっとくっつけて、赤ちゃんをあやしてくれたのだとか。可愛らしいふたりの姿に、ママさんも「かわいい…」と微笑ましそうに笑っていたそう。慣れた様子で赤ちゃんをあやすくまごろうくん、イケメンすぎます…！

くまごろうくんがあやしてくれたおかげで、泣かずに済んだ様子の赤ちゃん。嬉しそうなお顔で大好きなお兄ちゃんを見つめていたそうで、すっかり機嫌も直ったようです。

微笑ましい争奪戦

兄弟のように仲良しなふたりですが、この日は窓辺に置いてある大きなクッションの争奪戦が勃発。くまごろうくんが寛いでいたところ、赤ちゃんも座りたくなってしまったようです。しかし、お兄ちゃんにも譲れない時があるのか、くまごろうくんは背を向けてしまったのだとか。

それでも諦めない赤ちゃんとまだ寛いでいたいくまごろうくん、争奪戦の行方はというと…。結局くまごろうくんが譲ることになり、赤ちゃんはご満悦で座っていたそう。なんだかんだやっぱり優しいくまごろうくんなのでした。

投稿には「優しく顔を近づけてあやしているゴロウ兄ちゃんが大好きです」「ごろしゃん、優しい♡」「いつでもあかちゃんのことを気にかけて本当のお兄ちゃんみたいに頼もしいです」「みんにゃ可愛い♡ずっと見ていられます」「ごろうちゃんはえらいですね、坊やの子守り上手すぎです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、仲良し兄弟と同居猫のたたみちゃんとねずこちゃんの女子コンビの日常の様子が投稿されています。猫さんたちと赤ちゃんの可愛い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。