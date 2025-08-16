か、か、かんわいぃぃぃッ♡【食玩】完売前にGETして！「新作チャーム」

クオリティが高く、ついつい集めてしまう大人が増えている【食玩】。お目当てのアイテムが出るまで課金してしまう人も多いのではないでしょうか。今回は、今すぐGETしてほしい「新作チャーム」と合わせてチェックしたい話題の食玩を紹介します。

欲しすぎる！「ちいかわ キャンディーチャームズ グミ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「食べちゃいたいくらい可愛いーッ」と大興奮のこちらは、7/14に発売した「ちいかわ キャンディーチャームズ グミ」です。本物のペロペロキャンディのような見た目のカラフルなチャームがおまけについています。キャンディー風チャームは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅうなど全8種類。お菓子は、ピーチ味のグミ。レポーターHaruさんも「グミもちいかわの形になっていて可愛さ200点」と激推しされています。

どれが出ても嬉しいっ！

レポーターHaruさんがGETしたのは、シーサーとお目当てだったという古本屋。「パッケージもキャンディーの部分も、まるで本物のようなクオリティの高さ」と驚いたそう。シーサーはオレンジ・ちいかわはピンクとすべて色が違うため、まとめてジャラ付けしても可愛くなりそうです。お値段は\385（税込）。好きなキャラがゲットできるまで、ぜひチャレンジしてみてください。

わくわくしちゃう！「チョコエッグ（サンリオキャラクターズ）」

新作と合わせてチェックしてほしい話題の食玩が、こちらの「チョコエッグ」。2024年12月に販売されたものが、待望の再販売。レポーターHaruさんも「再販キターッ！」と大興奮です。ラインアップは、ハローキティ・リトルツインスターズ・マイメロディ・マロンクリーム・タキシードサムなど、15種類 ＋ シークレット1種類の全16種類。卵形チョコレートの中にフィギュアが入っているため、箱を開けてチョコを割る楽しみがあるのもうれしいポイントです。

全種類集めたい！

レポーターHaruさんは、ぴょんと上向きのお耳がかわいいポムポムプリンと、アイスを持ったタキシードサムをGET。「一部のパーツは自分で組み立てる」必要があるそうなので、小さなお子さんがいる方はご注意ください。小さめサイズですが、細部までしっかりと作られていて全種類集めたくなってしまいそう。「並べて飾ると可愛さ倍増」とのことなのでサンリオ好きは売り切れ前にチェックしてみてください。お値段は、\308（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A