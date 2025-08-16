ミステリードラマ『刑事マードックの捜査ファイル』第1話が無料配信

2008年にカナダのエミー賞と呼ばれるジェミニ賞で計14部門にノミネートされた大人気ミステリーシリーズ『刑事マードックの捜査ファイル』の第1話「欲望の犠牲」がPrime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、8月15日（金）〜1か月限定で無料公開中！

『刑事マードックの捜査ファイル』概要＆あらすじ

『シャーロック・ホームズ』と『CSI：科学捜査班』が融合したともいわれるミステリードラマ。

19世紀末のカナダ・トロントを舞台に、頭脳明晰で心優しきウィリアム・マードック刑事が検視官ジュリアや仲間たちとともに、当時はまだ珍しかった指紋や解剖学など最先端の技術を駆使し難事件に挑む。

『刑事マードックの捜査ファイル』第1話「欲望の犠牲」（2008年／カナダ／48分）

監督：ショーン・アレックス・トンプソン/ドン・マクブレアティ/ジョン・レクイエ/ファーハド・マン

キャスト： ヤニック・ビッソン／ヘレナ・ジョイ／トーマス・クレイグ／ジョニー・ハリス

★第2話以降は「シネフィルWOWOW プラス」で視聴可能。

■第1話「欲望の犠牲」あらすじ

19世紀末、カナダ・トロント。理化学に明るく、人並み外れた記憶力を持つトロント警察第4分署の刑事ウィリアム・マードックは最先端技術である指紋や血液などの検査を進んで事件捜査に採用していた。

直流発電を採用するトロント電力社長のダニエル・プラットは、ライバルである交流発電の危険性を訴える実演ショーを各地で開催する。犬の体に電力を流して感電させるつもりが、スイッチ・レバーを引いたアリス・ハワードが感電死してしまう。マードックは早速現場を検分し、スイッチボックスに施された細工を発見する。

