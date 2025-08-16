コスプレイヤー、グラビアアイドルの清水れい（23）が、8月4日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ミニでもド迫力ボディ 絶対領域チラ見せも

自身のSNSでも「この度8月4日発売の週間プレイボーイさんに、清水れい初掲載させていただきます！」と同誌初登場であることを伝えた。小さめな黒のランジェリーショットも掲載。身長148センチながらボリュームたっぷり、S字にくびれた美麗ボディを披露し「デジタル写真集『もっと甘えたくて』が発売されます！週刊プレイボーイでは載せきれないくらいの『清水れい』が堪能できちゃいます！」とぐいぐいアピールした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。保育園児だったころから祖母が経営する喫茶店で隠れて「週プレ」を見て女性の体に憧れていたという。現在は「エロ漫画を読むことが趣味」と告白。電車の中でもひそかに読むと明かし「ほかの人に見られたらどうしよう…っていうドキドキ感がいいんですよね」と“独りプレイ”の内容も明かした。また、壇蜜をリスペクトしており、グラビアで「色気を全開」にしたいという願望も明かした。



同号では女優・深田恭子が表紙＆巻頭グラビアを担当。原幹恵、永尾まりや、三田悠貴、ビーチバレー・のあまゆ（衣笠乃愛、菊地真結）コンビ、池本しおり、宮川耀も登場している



（よろず～ニュース編集部）