中条あやみ、国民的キャラにコスプレ デビュー当時の貴重紙面に赤面「やばい（笑）！」
モデルで俳優の中条あやみが、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅』（後4：05〜5：20）でデビュー雑誌が公開され、紙面に赤面する。
【番組カット】上京の地を巡る笑福亭鶴瓶＆サンドウィッチマン＆中条あやみ
笑福亭鶴瓶とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）による夏の恒例特番の第7弾。3年連続の出演となるスペシャルゲスト・中条が鶴瓶やサンドウィッチマンと共に上京当時の思い出の地を巡る。
一行が最初に向かうのは、中条のゆかりの地・神保町（千代田区）。14歳で大阪から上京した中条は、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディション“ミスセブンティーン”グランプリ獲得をきっかけに芸能界入りを果たした。神保町には、『Seventeen』を出版する集英社の本社があり、中条にとっては「初心に戻れる自分の原点」だと言う。
集英社を訪れると、中条が中学生の頃からお世話になっている『Seventeen』編集長がが登場。「Seventeenモデルのお母さん的な存在」と称されている編集長が、特別にデビュー当時の雑誌を見せてくれることになる。国民的キャラクターに扮したコスプレ写真や、甘酸っぱい恋愛観を明かしたインタビューなど、今では見られない貴重な誌面に、中条は「やばい（笑）！」と赤面する。
さらに、もう一つの思い出の場所、行列が絶えないうどん店へ移動した4人の前に、『Seventeen』モデル時代を支えた編集部員とフォトグラファーがサプライズで登場する。当初を知る2人から「性格が明るいから、すぐにみんなの人気者になって。小5男子みたいなノリも多かった。変顔が特に…」と振られると、中条は「モノマネも得意で！」とノリノリになる。
こん身の“キリン”のモノマネを披露。鶴瓶は「よく（Seventeenのオーディション）通ったな（笑）！」とツッコむ。
