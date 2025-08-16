サザンオールスターズ、最新ツアー映像作品を11月に発売 千秋楽のステージ直前のメンバー収めた特報映像も
サザンオールスターズが、Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を11月19日に発売する。全国アリーナ＆5大ドームツアーの模様を収めた映像作品で、東京ドームでの千秋楽公演（5月29日）で披露された全28曲が完全収録される。
【写真】『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の模様
同ツアーは、1月の石川公演を皮切りに全国13ヶ所26公演を実施。東京公演のライブビューイングも含めると総動員数は約75万人に達し、バンド史上最大規模となった。
ツアー開始後の3月に10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。アルバム発売前からツアーが始まるという異例の構成で、序盤は未発表の新曲をライブで初披露するという、これまでにない体験を観客に提供した。リリース後は、作品と異なるアレンジで楽曲を再提示し、現在進行形のバンドとしての姿を示した。
発売される映像作品には、『THANK YOU SO MUCH』収録の「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」などの新曲をはじめ、「愛の言霊〜Spiritual Message〜」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など、長年愛されてきた楽曲が収められている。
商品は、完全生産限定盤と通常盤で展開。完全生産限定盤には本編に加え、ボーナスディスクとスペシャルグッズが付属する。詳細は後日発表となる。全国のCDショップおよびオンラインショップでは、先着予約・購入特典としてオリジナルグッズも用意されている。
発売発表にあわせて、同映像作品の特設サイトもオープン。さらに、5月29日の東京ドーム公演の開演直前を捉えた特報映像も公開された。いよいよ開演が迫った午後6時30分。会場に充満する高揚感、バンドが舞台に上がっていく瞬間の緊張感を閉じ込めた特報映像となっている。
■Blu-ray ＆ DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』収録曲
M01. 逢いたさ見たさ 病める My Mind
M02. ジャンヌ・ダルクによろしく
M03. せつない胸に風が吹いてた
M04. 愛する女性(ひと)とのすれ違い
M05. 海
M06. ラチエン通りのシスター
M07. 神の島遥か国
M08. 愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜
M09. 桜、ひらり
M10. 神様からの贈り物
M11. 史上最恐のモンスター
M12. 暮れゆく街のふたり
M13. 風のタイムマシンにのって
M14. 別れ話は最後に
M15. ニッポンのヒール
M16. 悲しみはブギの彼方に
M17. ミツコとカンジ
M18. 夢の宇宙旅行
M19. ごめんね母さん
M20. 恋のブギウギナイト
M21. LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
M22. マチルダBABY
M23. ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）
M24. マンピーのＧ★SPOT
M25. Relay〜杜の詩
M26. 東京VICTORY
M27. 希望の轍
M28. 勝手にシンドバッド
