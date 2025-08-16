相葉雅紀、『24時間テレビ』で保護犬トリミング企画 助っ人にヒロミ、椎名桔平も参加
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、30、31日に放送される日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』内企画『相葉保護犬トリミング特別編』に参加する。きょう放送された『嗚呼!!みんなの動物園』にて発表された。
【番組カット】相葉トリミングに挑戦！笑顔あふれる川口春奈
相葉雅紀が保護犬トリミングの活動に携わって、今年で8年目。この活動には、ただ犬の体をキレイにするだけではなく「どんな性格なのか？」「どんなトラウマを抱えているのか？」情報がないことも多い保護犬のことを“知る”ことで、次の新しい家族につなげていくねらいもあった。
今回は、相葉が『24時間テレビ』ならではの頼もしい助っ人と一緒に犬たちをレスキュー。その助っ人とは、ヒロミ、そして、俳優・椎名桔平。ヒロミはこれまでにも相葉のトリミングを手伝ってきたが、椎名は初参加。実はパピーウォーカー（盲導犬になるための子犬を預かって、愛情をかけて育てるボランティア）の経験もある椎名が、今回どのように保護犬たちと向き合うのか。
犬を愛するドリームチームの3人が向かった先は、宮崎の山奥にある古びた犬舎。そこには、飼い主が飼いきれなくなった14匹もの犬が。3人は、人に怯える犬たちに寄り添ってキレイにトリミングしていくのが目標だが…。
これまでにないほどの苦戦を強いられる相葉やヒロミ、そして保護犬トリミング初挑戦の椎名が、ワンちゃんたちの思いをくみとり、愛を届けていく。さらにトリミング作業ではサンシャイン池崎も合流。私生活では保護猫を預かりお世話している池崎が今回はどんな活躍を見せるのか。
