「read the writing on the wall」の意味は？答えられたら英会話マスター！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「read the writing on the wall」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「予感がする」でした！
この表現は、なにかが起こっている、あるいは起ころうとしていることを認識することを指します。
ビジネスシーンで特によく使われるそうですよ。
「The writing's on the wall; AI is going to revolutionize our industry and we need to be prepared for it.」
（AIは我々の業界に革命を起こそうとしていて、我々はそれに備える必要がある。そんな予感がする）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
