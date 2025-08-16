「read the writing on the wall」の意味は？答えられたら英会話マスター！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「予感がする」でした！

この表現は、なにかが起こっている、あるいは起ころうとしていることを認識することを指します。

ビジネスシーンで特によく使われるそうですよ。

「The writing's on the wall; AI is going to revolutionize our industry and we need to be prepared for it.」

（AIは我々の業界に革命を起こそうとしていて、我々はそれに備える必要がある。そんな予感がする）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。