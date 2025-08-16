¡Ú¿ÀµÜ²Ö²Ð¡ÛTani Yuuki¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾Á°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖW¡¿X¡¿Y¡×¤Ê¤É£µ¶ÊÈäÏª
¡ã¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¡ä¡þ16Æü¡þ¿ÀµÜµå¾ì¡¢ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Tani¡¡Yuuki¡Ê26¡Ë¤¬¡¢²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾Á°¤ÎÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖMyra¡×¡Ö°¦¸ÀÍÕ¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¡¢¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Tani¡¡Yuuki¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖËÍ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö²Ð¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡×¤È¿Ò¤Í¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖW¡¿X¡¿Y¡×¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
9·î25Æü¤ÎÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¡¦³ý¥±ºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â¹ðÃÎ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï12·î15Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢Á´ÌÌ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤â¡¢ËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤òÇ®¾§¡£´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¡¢²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£