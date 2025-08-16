◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）

前日最終オッズが８月１６日、発表された。

昨年の函館記念の勝ち馬で、前走の大阪杯（５着）以来の復帰戦を迎える（５）ホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、単勝２・９倍で１番人気となっている。

昨年の桜花賞馬で、前走のヴィクトリアマイル（８着）から巻き返しを期す（８）ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は、６・４倍の２番人気で続く。

前走のクイーンＳで２着に好走した（１５）ココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）が３番人気の６・７倍。前走の函館記念で重賞初制覇を飾った（１０）ヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）が４番人気の６・８倍。函館記念で２着に健闘した（７）ハヤテノフクノスケ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父ウインバリアシオン）が、９・２倍の５番人気となっており、以上の５頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連の１番人気は（５）―（１５）の８・７倍。３連単の１番人気は、（１０）→（１５）→（５）の３８・５倍で、１００倍を切る組み合わせは１０通りとなっている。