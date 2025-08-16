日本ハムの清宮幸太郎が１６日までに、自身のＳＮＳを更新。現役引退を発表した中日の中田翔内野手にメッセージを送った。

インスタグラムで「中田さん、１８年間現役生活お疲れ様でした」と日本ハムでともにプレーした際の写真を投稿。中田の登場曲をＢＧＭに設定し「小さい頃からテレビで見ていたあの“中田翔”さんと同じユニフォームで同じポジションで野球ができて幸せでした！僕は歳が１０個離れているのでずっと中田さんの背中を見てプレーしてました」と憧れていたことを語り、「こんな僕をたくさん可愛がっていただきありがとうございました！僕ももっともっと中田さんみたいに頼りになる男になります！！」とつづった。

最後には「まだシーズンは残っていると思いますが、改めてお疲れ様でした！」とねぎらいの言葉をかけた。

この投稿には「清宮選手も『北の打点王』なりましょう！」「中田選手を超える大選手に！」「きよみーがいつかファイターズの大将になっても、かわいいキャラのままだろうな…」「なれる！超えていきましょう！」などの声が届いている。

日本ハム、巨人、中日と３球団を渡り歩き、１８年間で通算３０９本塁打の中田は１５日にバンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。