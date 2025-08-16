山形市で16日、様々な団体がフラダンスを披露するイベントが開かれ、訪れた人たちは南国の気分に浸っていました。

【写真を見る】フラダンスで南国気にひたる 道の駅やまがた蔵王の「サマーフェスタ」賑わう

報告・佐藤真優「道の駅やまがた蔵王に来ています。まだまだ暑い日が続きますが、そんな気分を盛り上げる南国の雰囲気に包まれています。アロハ～」

会場では、ハワイの郷土料理「ロコモコ」や、お祝いごとの時に首からかける「レイ」など、南国色あふれる店が軒を連ねました。



ステージでは、6つの団体がハワイの自然を表現するフラを披露しました。ゆったりとした曲に合わせて踊るフラは、年齢関係なく楽しめると言います。



フイイアオカフラ菊池はるみ教室・菊池はるみ代表「きょうも70～80代の方もいた。年をとっても踊れるのがフラだと思っています。」



ハワイでは挨拶に使われる「アロハ」という言葉…



フイイアオカフラ菊池はるみ教室菊池はるみ代表「山形弁にすると『どうもっす』に近いと思います。山形の人って『どうもっす』って、何かにつけて言う便利な言葉。『アロハ』もそういう意味では、便利な言葉です。誰と会っても『アロハ』で。」



訪れた人は「いいですよね、ハワイの音楽って素敵です。」

訪れた人は「ハワイに行きたいですね。玉こん食べながら、山形お土産を持って。」



道の駅やまがた蔵王では今月13日から16日まで、「サマーフェスタ」と題したイベントを初開催し、4日間で3万5000人が訪れたとみています。