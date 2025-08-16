お盆休みのUターンラッシュが16日、ピークを迎え、県内の交通機関は混雑しました。JR山形駅では帰省客らが別れを惜しむ姿も見られました。

【写真を見る】お盆休みのUターンピーク 別れ惜しむ光景も

午前10時過ぎのJR山形駅には大きなバックを持った人たちが上りの新幹線を待つ姿が見られました。お盆休みは、山形で楽しい思い出を作ったようです。



Qお孫さんと会うのはいつ以来？ 祖母は「3か月（振り）くらいかな？」「毎回大きくなっているので（会うのが）すごく楽しみ」

孫は「温泉も行ったし、赤ちゃんのカモシカも見られたし、奥羽本線にも乗れたし」祖母は「電車好きなんだもんね」



一方、これから思い出作りをする人も…



山形在住で東京へ行く人「夏休みです。サマソニ。」

「もう年老いた父母を見に行くきっかけなので、（娘に）くっついて行ってきます。」



JRによりますときょうの上りのつばさは臨時列車を7本運行していますが、午後7時までは満席で、午後8時台と最終列車に若干の空きがあるということです。



上りのピークはあすも見込まれ、あすは午前7時台までのつばさに若干の空きがあるということですが、午前8時以降はほぼ満席だということです。