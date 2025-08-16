タレント中丸雄一（41）が、16日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、自身のYouTubeチャンネルについて語った。

コロナ禍を機に動画編集を行うようになったといい、YouTubeチャンネルでは海外を旅している様子などを公開している。「なるべくいろんなところに旅行に行きたいって、みんな思うと思うんですけど、元気なうちに遠いところ、行ける時極力行きたいというのがあった。今、時間も結構あるので、イタリアとか、行ったことがなかったスイスに行ってみようとか、そういうのも半分YouTubeで」と説明した。

MCの「サバンナ」高橋茂雄からは、「YouTubeって、俺も思うけど、遊びが仕事になるやんな」との声が。中丸が「いやらしい話かもしれないけど、場合によっちゃこれも経費になるのかとか…」と続くと、高橋は「いやらしい話やな！」と笑っていた。

旅は「基本1人で行きますね。場所によってはスタッフさんを連れて行ったりしますけど」という。高橋からは「奥さんとかは一緒に行かへんの？」と、昨年結婚したフリーアナウンサー笹崎里菜（33）に絡めて問われ、「奥さんは行かないですね」と返答した。

高橋は「いいなあ…とか言われへんの？」と次々と質問。中丸は「言われますね。めちゃくちゃ言われますね」と明かしつつ、「まあ、でも仕事なんで」と淡々と話し、笑いを誘っていた。