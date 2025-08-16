「やっぱり…」1歳児健診で引っかかった娘、再検査という言葉が心に突き刺さる｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】

この漫画は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが描いた、1歳半健診の日のエピソードです。娘の発語がゆっくりなことや、人見知りの強さが気になり、日々モヤモヤと不安を抱えていた綾永さん。そんな中で迎えた、緊張の1歳半健診。「このままで大丈夫なのかな？」という思いを抱えながら、健診に臨む綾永さんの心の揺れが丁寧に描かれています。『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』第9話をごらんください。

身体測定が終わると次は診察です。泣きやむどころか、初めての先生にさらに泣いて暴れる綾永さんの娘さん。力強い抵抗に先生もたじたじ…。発語の発達に関してはどのような診察になるのでしょうか。

身体測定では、周りの子に比べて、なかなか泣き止まないということに綾永さんは気がつきました。

小児科の先生の診察が始まりました。想像通り、ギャン泣きの娘。身体的な問題はないということですが、発語に関しても相談をします。

発語に関してと、泣き止まない点を指摘されてしまった娘。分かっていたとは言え、やはりショックを受けます。他の子と比べても仕方ないと言うことも分かっていますが、どうしても気になってしまう綾永さんなのでした。

親として不安に思うことは当然のこと

このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。



実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。



この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。



それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。

