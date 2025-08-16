MBS（毎日放送、大阪市北区）の清水麻椰アナウンサー（29）が16日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！」と報告。「これからも仕事に励んでまいります。 よろしくお願いします。MBSアナウンサー 清水麻椰」と締めくくった。

結婚男性についての具体的記述はなかったが、清水アナは昨年11月、日刊スポーツの「日曜日のヒロイン」インタビューに登場した際、今後について「結婚もしたいし、子供も産みたい。細かいプランはないですけど。社会人になって年上の方と接してると、考え方も変わってきた。結婚や子育てをしないと見えない景色もあるし、私はしたい。その先を知ったら、仕事に生かせるものも増えるかもしれない。人生まだまだ。見えない景色があるんだろうなって気持ちです」と人生観を明かしていた。

兵庫県神戸市北区出身の清水アナは、同志社女大卒業後、19年にMBSへアナウンサーとして入社。現在は同局のエースアナとして「サタデープラス」「プレバト!!」などに出演しており、全国区の人気を誇る。