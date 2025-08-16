元SKE48の北野瑠華が初主演を務めるドラマ『グラぱらっ！』とコラボした写真集（税込み3300円、講談社）の表紙とタイトルが公開。あわせて、先行カット第2弾も解禁されました。



【写真】元SKEの北野瑠華さん、セクシーポーズの連続で攻めた！

写真集のタイトルは、ドラマ名と同じ『グラぱらっ！』に決定。表紙は、グアムのホテルのプールサイドで撮影したビキニカットに、北野さんが演じるドラマのヒロイン・葛木さくらのイラストを配したデザイン。北野がカメラを見つめ、美谷間を見せるカットとなっています。



先行カットは、胸元が開いたテニスウエアの北野さんがスコートをちらりとあげるポーズ。純白の下着があらわになった過激なカットです。また、ビーチではＴバックのビキニを着こなし、まん丸のヒップを見せつけるような挑発ポーズをきめています。



同作は漫画版「グラぱらっ！」の原作者・桂あいり氏が書き下ろしたストーリーをもとに、ドラマのスピンオフとしても楽しめるコラボ写真集です。グアムの美しいビーチや爽やかなプール、ホテルなどで「グラぱらっ！」のヒロイン・葛木さくらがグラビア撮影に臨む姿を演じています。写真集のお渡しイベントの開催も決定。8月30日に東京・書泉ブックタワー、31日に名古屋・星野書店近鉄パッセ店と大阪・TSUTAYA EBISUBASHIで行われます。



【北野瑠華さんプロフィール】

きたの・るか 1999年5月25日生まれの26歳。岐阜県出身。2024年にSKE48を卒業し、女優・タレントとして幅広く活動中。初主演をつとめるドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ/関西ローカル）が放送中（毎週日曜深夜0:10〜 ABCテレビでの放送後、TVerで見逃し配信、DMM TVでは独占見放題配信）