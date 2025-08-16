発酵の力でうるおい肌へ♪新ブランドHACCO.PANDAスキンケア発売

2025年9月16日、発酵スキンケアの新星「HACCO.PANDA（ハッコウパンダ）」が全国デビューします。秋田県産あきたこまちと白神山地由来の特別な酵母から生まれたコメ発酵液*¹を贅沢に配合し、肌にすっと浸透。導入美容液から高保湿クリーム、メイクの上から使える保湿ミストまで全5アイテムが揃い、うるおいと透明感を叶えます。先行販売は8月19日から、一部バラエティショップにてスタート♪

独自コメ発酵液*¹でかなえる極上うるおい

HACCO.PANDAの最大の特長は、化粧品の基材として使われる水の代わりに独自のコメ発酵液*¹を採用していること。

秋田県産有機栽培あきたこまちと白神山地の特別な酵母による発酵液は、天然保湿因子「NMF」を11種類含み、角質層まで素早く浸透。

肌のバリア機能をサポートし、乾燥やくすみを防ぎます。シリーズ全品に3つの話題成分と4種の天然発酵エキスを配合し、肌のハリや透明感を引き出します。

ARGLANがこの秋リニューアル♡バウンスグロウで叶える弾む美肌

全5アイテムでトータルケア♡

①【発酵導入美容液】コメ発酵液¹84%以上、発酵ハチミツ⁴高配合。2,200円/50mL、770円/10mL。

②【発酵化粧水】コメ発酵液¹70%以上、発酵ヒアルロン酸⁸配合。2,090円/170mL。

③【発酵オイルイン高濃度美容液】ビタミンC誘導体²、ナイアシンアミド³など贅沢配合。2,420円/30mL。

④【発酵高保湿クリーム】低分子発酵熟成コラーゲン*¹⁰配合。2,970円/50g。

⑤【メイクの上から発酵保湿ミスト】外的刺激から肌を守る。1,980円/80mL。

※すべて税込価格。

＊1 サッカロミセス／コメ発酵液 ＊2アスコルビルグルコシド（整肌成分）＊3整肌成分 ＊4グルコノバクター/ハチミツ発酵液（保湿成分）＊8ヒアルロン酸Na（保湿成分）＊10サッカロミセス/(パイナップル果汁/コラーゲン)発酵液（保湿成分）

毎日のスキンケアが楽しみになる理由

HACCO.PANDAは、発酵由来成分の恵みを日々のケアに取り入れることで、肌も心も満たされる時間を届けます。

浸透力、保湿力、香りやテクスチャーまでこだわり、使うたびに「自分の肌が好きになる」実感を。敏感肌にも配慮したやさしい処方で、季節や年齢を問わず長く愛用できるシリーズです。

発酵の力で、もっと自分の肌を好きになる

発酵スキンケア「HACCO.PANDA」は、日本の自然と伝統技術が詰まったうるおいの宝箱。

毎日続けたくなる心地よい使い心地と、肌の変化を感じられる実感力が魅力です。導入美容液から保湿ミストまで揃う全5アイテムで、忙しい日々でも自分を大切にするスキンケア時間を♡

8月19日からの先行販売、9月16日からの全国発売をお見逃しなく。