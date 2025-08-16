¡Ö¤Þ¤¸ÌÜ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¿Íµ¤²Î¼ê¤¬¼ÂËå¸ø³«¤·¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö¾Ð¤¤Êý¤â»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖDNA¤¬¤¹¤´¤¤¡×ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡Ö¤Þ¤¸ÌÜ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×ËåÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥Î¤¤¬¡¢¼ÂËå¤ò´é½Ð¤·¤Ç¾Ò²ð¡£¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎËå¤Ç¤¹¡ª¾Ð ÃÂÀ¸Æü¤Ë»ëÎÏ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë´é½Ð¤·¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖËå¡¢´é½Ð¤·²ò¶Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿»ëÎÏ0.05¤ÎËå¤¬ÅÐ¾ì¡£Í¥Î¤¤Ï7·î3Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦Ëå¤Ë¡Ö»ëÎÏ²óÉü¼ê½Ñ¡ÊICL¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¡¢»ëÎÏ¤¬²óÉü¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¡¢·»Ëå¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤«¤éÍ¥Î¤¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍÍ»Ò¡¢·»¤ÈËå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¸ÌÜ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö·»Ëå¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»ëÎÏ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ¥Û¥ó¥È¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÌÜ¸µ¤È¤«¾Ð¤¤Êý¤â»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÌÜ¤ÎDNA¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£