¥½¥Ë¥Þ¥Ë½Ð±é¤ÎÉúÀþ?
¡¡¹ñÆâ¥Õ¥§¥¹¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½é½Ð±é¤·¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ÎàÆ÷¤ï¤»¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSONICMANIA¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±§Â¿ÅÄ¡£½Ð±éÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖHow has your day been?(º£Æü¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿?)¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2022Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBAD¥â¡¼¥É¡×¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤ÎDJ¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥Ä¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖHey, how are you?(¤ä¤¢¡¢¸µµ¤?)¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±§Â¿ÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ë¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥Ä¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¡ÖSONICMANIA¡×ÅÐ¾ìÄ¾Á°¤ÎÅê¹Æ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤·¤ä¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¡ØSONICMANIA¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡¢¥½¥Ë¥Þ¥Ë????¡×¡Ö¶á¤¤Ì¤Íè¤Ë¤½¤Î·ë¾½¤¬²æ¡¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ª¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖHikki¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤Þ¤Ë¤ª¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£