½÷»Ò57¥¥íµé¤Ï¼¯³øÆà¡¹Èþ¡ÊÊ¡²¬¡¦ÆîÃÞ¡Ë¤¬À©ÇÆ¡¡ÃË»Ò60¥¥íµé¤Î¸Å²ìÎ¶Ç·²ð¤ËÂ³¤¯¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡¦½ÀÆ»¡Û
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ï16Æü¡¢²¬»³»Ô¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥ê¡¼¥Ê²¬»³¤Ç½ÀÆ»½÷»Ò¤ÎÃÄÂÎ¤È¸Ä¿Í3³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢57¥¥íµé¤Ï¼¯³øÆà¡¹Èþ¡ÊÊ¡²¬¡¦ÆîÃÞ¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¼¯³ø¤Ï¿²µ»¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¸å¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·è¾¡¤ÏÌðºêÈþ±©¡Ê»³Íü¡¦ÉÙ»Î³Ø±ñ¡Ë¤«¤éÊø¤ì¾å»ÍÊý¸Ç¤á¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÆîÃÞ¤Ç¤ÏÃË»Ò60¥¥íµé¤Î¸Å²ìÎ¶Ç·²ð¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2³¬µé¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡52¥¥íµé¤Ï1Ç¯À¸¤ÎÉðÅÄÅí²Â¡ÊÄ¹Ìî¡¦º´µ×Ä¹À»¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¡£48¥¥íµé¤ÏÉÙÅÄ°Ë±ûè½¡Ê¹Åç³§¼Â¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¤ÏÈæ±Ã»³¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬·è¾¡¤Ç¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼¯³øÆà¡¹Èþ¤Îº£Âç²ñ¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡Û
1²óÀï¡¡¡¡¥·¡¼¥É
2²óÀï¡¡ ½Ä»ÍÊý¸Ç¤á¡¡¡¡ ÄØ¸¶¡¡°¦Íü¡ÊÏÂ²Î»³ËÌ¡Ë
3²óÀï¡¡ Æâ¸Ô¤¹¤«¤·¡¡¡¡ ¾¾ËÜ¡¡³¤Î¤¡ÊÁÏ»Ö³Ø±à¡Ë
4²óÀï¡¡ Í¡¡¡¡¡¡¡¡¸ú¡¡ ËÌÅç¡¡ÐÒ¼Ó¡Ê¶Í°þ³Ø±à¡Ë
½à·è¾¡¡¡Âç¡¡³°¡¡´¢¡¡¤ê Ë¡Åç¡¡¡¡ñâ¡Êº´²ì¾¦¡Ë
·è¡¡¾¡¡¡Êø¤ì¾å»ÍÊý¸Ç¤á Ìðºê¡¡Èþ±©¡ÊÉÙ»Î³Ø±ñ¡Ë