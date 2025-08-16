¡ÖÁÇ¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤♡¡×Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ç¯²¼½÷Í¥¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾È¤ì±£¤·¤¤ì¤º¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Ä2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö´°Á´¤Ë¡Ä¡×
¤ª¸ß¤¤¤ËÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¸þ¤¹ç¤¦ÏÂ¤ä¤«¥à¡¼¥É
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾È¤ì¤ò±£¤·¤¤ì¤º¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Ä¡£ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Î¥à¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ(32)¤ÈÈª²ê°é(23)¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾È¤ì¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤³¤Î2¿ÍÂç¹¥¤¡ª¡×¡Ö´°Á´¤Ëº´µ×´Ö¤¯¤ó¤Ë¡¢¤ª¤¤¥Ç¥ì¤ë¤Ê¡¢¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡ª¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤ë¤ä¤Ä¤À¡×¡ÖæÆÂÀ¤¯¤ó¾È¤ì¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤ç¤Ã¤Ô²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¸å¤ËÁÇ¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏËÜÈÖÃæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÈª²ê°é¡Ä ¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ê♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£