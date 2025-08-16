Î¹¹Ô¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬¡© ¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¥À¥á¿Í´Ö¡¿¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿3´
¡Ø¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿3 ¡Ù¡Ê´äÍÕ/KADOKAWA¡ËÂè20²ó¡ÚÁ´32²ó¡Û
ÀÄÇ¯¡¦¥·¥ó¥Ð¤Ï½ê°â¥À¥á¿Í´Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤È¤Ê¤¼¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤½÷À¡¦¥Ò¥º¥ß¡£¥·¥ó¥Ð¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ò¥º¥ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥á¿Í´Ö¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¶õ²ó¤ê¤Ð¤«¤ê¤ÎËèÆü¡£Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¡¢¥¥¹¤ò¤¹¤ëÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥À¥á¿Í´Ö¤ÎÍÄÆëÀ÷¤¬ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¼¡¼¡£ËâÀ¤ÎÈà½÷¤¬Â£¤ëÉÔÂ·¤¤¤ÊÎø°¦ëý¡Ø¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿¡Ù¡£Èà½÷VS½éÎø¡¢²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Âè3´¬¤«¤é¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
