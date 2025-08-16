元阪神の鳥谷敬氏（44）が16日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、将来の「監督業」について本音を語る場面があった。

阪神の先輩の片岡篤史氏から「指導者やりたくないみたいなことを聞いたんです。それ、鳥谷どうなの？」と直球質問が飛ぶと、「何でみんなそんなにやりたいんですか？逆に」と逆質問。片岡氏が「いやいやいや。俺3回やってるけど、やりたいからやるもんじゃない。そういタイミングがね」と説明すると、MCのダウンタウン・浜田雅功は「野球選手って辞めてから1回は監督やりたいとか思わないんですか？」と質問した。

鳥谷氏はこれにも「いや、聞いてみたいです、僕」と周りに意見を求める。すると片岡氏から「鳥谷は質問をかわすでしょ？鳥谷はどうやねん？ということを聞いてるんですよ」と再度問いただした。

浜田からも「今の段階ではやりたくないってこと？」と確認されると、「そうですね。興味ないですね、あんまり」と鳥谷氏。

その理由について「自分を高めるのは得意だが人を高めるのはあまり得意じゃなくて」と説明。「人を頑張らせている時にその選手が“無理だ”と思ったとしたら、そういうヤツなんだなってあきらめちゃう。それをもっとやってあげようっていう熱意がある人が向いてる」と話すと、元中日監督の谷繁元信氏は「確かに向いてないわ」とポツリ。

片岡氏は「逆に今の時代向いてるかも」と言い、自身について「熱くなり過ぎてアカンタイプやったから」と自虐を交えて笑いを誘った。