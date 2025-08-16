江戸幕府も度肝を抜かれた！「ペリー来航」の贈答品でアメリカが日本に持ち込んだ最新技術とは？

日本の歴史のなかでも、日本社会が大きく変わるきっかけとなったのが「ペリー来航」ではないでしょうか。

ペリー来航に関しては、4隻の黒船、日米和親条約や日米修好通商条約などのイメージが強いかと思いますが、実はペリー一行は日本へ多くの物を贈っていました。

そして、日本側もペリーたちに贈り物をしていました。そこで、今回の記事では、日・米がそれぞれどんな物を贈り合ったのかをご紹介していきたいと思います。

ペリーが日本側に贈った物とは

1854年、ペリー一行は7隻の軍艦を率いて浦賀に再度やってきました。来航から条約の締結までのあいだに、おもてなしの宴が行われたりしていました。また、そのあいだにさまざまな贈答品も贈られていました。

たとえば、織物、ボート、刀、ピストル、香水、ドレス、化粧箱、ウイスキーやシャンパン、お茶、時計、ストーブ、望遠鏡、地図、銀板写真機などです。

また、オーデュボン鳥類図鑑、ニューヨーク州博物誌、議会年報、ニューヨーク州法典、ニューヨーク州議会誌、灯台報告書、バンクロフト米国史、農業指導書、米国沿海測量図、モリス工学書、ニューヨーク州立図書館・郵便局カタログといった書物も贈られました。

なかには、文明の力を見せるようなものも

ペリー提督（Wikipediaより）

ペリーらから贈られた贈答品のなかには、電信機や小型蒸気機関車の模型といった近代文明の力を見せるようなものもありました。

電信機は、日米の交渉が行われた横浜の応接所から1マイル（約1.6km）離れた場所に電信がはられ、送信実験が行われました。言葉がすぐに伝わるという現象に、幕府の役人たちは大きく驚いたと言われています。ちなみに、ペリーが持ってきたこの電信機は、現在でも郵政博物館に保存されています。

また、小型蒸気機関車の模型を実際にレールを敷いて走らせるデモンストレーションも行われました。小型模型であり、実物の約4分の1のサイズのものでしたが、こちらも日本側は大きな関心を持って見たと言います。

応接所の近くの広場に1周約100mの円形に敷いたレール上を、時速約20マイル（32km）の早さで運転されました。

日本側からペリーらへの贈答品

日本側からも贈答品が贈られました。実は、アメリカ側はホワイトハウスの執務室にしつらえるための日本製漆塗り家具を希望する、というお願いもしていました。

しかし、大型家具をすぐに準備するのは難しいという理由から、日本側からは、漆塗りの食器、硯箱、絹織物、陶磁器、剣、火縄銃、米、鶏などが贈られました。

ちなみに、このときに相撲も披露されたのですが、米俵などを運ぶのにも力士は活躍しました。