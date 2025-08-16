■陸上 アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井（16日、福井県福井市・9.98スタジアム）

男子100m決勝で、胗田大輝（22、東洋大）が10秒00（＋0.3）をマークし、東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）をクリアするも日本人史上5人目の9秒台には惜しくも届かなかった。

7月の日本選手権では優勝候補と言われながらも、フライングで無念の失格となった胗田。大逆転の代表入りへ、勝負の決勝は第3レーン。予選同様、好スタートを切ると、序盤で早くも先頭に立ち、中盤も加速して後続を引き離して1着でフィニッシュ。

電光掲示板の速報では10秒01の表示が出たが、10秒00に変わりスタジアムは大歓声。だが胗田は9秒台にあと一歩及ばず、どこか呆然とした表情で座り込んだ。世界陸上代表争いでは、日本選手権で8位以内に入っていないため、「Road to Tokyo」のランキングで出場権内にいるが、パリオリンピック™準決勝で9秒96をマークしたサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）の記録を上回る必要があった。

予選（2組）では、追い風参考ながらも9秒92（+3.3）の好タイムをマーク。日本記録超えにスタジアムには大きな歓声が響いたが、公認記録とはならず本人は苦笑いをみせていた。

日本選手権後は桐生祥秀（29、日本生命）が9秒99、守祐陽（21、大東大4年）と清水空跳（16、星稜高）が10秒00をマークし、参加標準記録をクリア。男子100mの代表争いは日本選手権を制した桐生が1番手、守が2番手で、サニブラウンが3番手。胗田は4番手に位置し、逆転の代表入りは難しい状況となっている。