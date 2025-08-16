「ナイトゲームズ・イン福井」（１６日、福井県営陸上競技場）

男子１００メートル決勝が行われ、柳田大輝（２２）＝東洋大＝は自己ベストとなる１０秒００（追い風０・３メートル）で世界選手権参加標準記録（１０秒００）を突破したが、代表入りの目安となる９秒９６には届かなかった。

柳田は優勝候補として迎えた７月の日本選手権でまさかのフライング失格。決勝進出を逃しており、世界選手権代表入りに向けては、サニブラウン・ハキーム（東レ）の９秒９６以上のタイムが必要な状況となっている。ゴールの瞬間は思わず天を仰ぎ、悔しそうに座りこんだ。

予選では追い風参考記録ながら９秒９２（追い風３・３メートル）をマーク。公認記録での９秒台を狙っていただけに、追い風３・３メートルの風に思わず大の字になっていた。

柳田は参加標準記録有効期間内で２０日のトワイライトゲームス（日産スタジアム）にもエントリーしている。

男子１００メートルの選考状況は、日本選手権を制し、参加標準記録を突破している桐生祥秀（日本生命）が確実な情勢。日本選手権７位入賞で、参加標準を突破している守祐陽（大東大）が有力となっており、パリ五輪で９秒９６をマークしているサニブラウンが３番手。柳田は現状４番手となったが、厳しい状況に追い込まれた。