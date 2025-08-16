アスリートナイトゲームズin福井

陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）第2日は16日、男子100メートル決勝が行われ、予選で追い風参考（3.3メートル）9秒92をマークした柳田大輝（東洋大）が自己ベストの10秒00（追い風0.3メートル）で優勝した。

予選2組に登場した4レーンの柳田は抜群の反応で加速し、中盤ですでに他の選手を突き放した。後半まで失速することなくゴール。速報タイムは9秒92が表示され、どよめいた。ただし、追い風3.3メートルで公認はならず、ゴール後、柳田はトラックに倒れ込んで苦笑いを浮かべた。それから3時間後に行われた決勝だった。

東洋大4年の柳田は7月の日本選手権予選でフライングによる失格。最大3枠の東京世界陸上代表は参加標準記録（10秒00）を突破している日本選手権優勝者の桐生祥秀、守祐陽、持ちタイム9秒96のサニブラウンが圏内におり、柳田はサニブラウンのタイムを上回る必要があった。

決勝は小池祐貴、多田修平ら実力者が揃うも柳田が好スタートから力強い走りで優勝。タイムは自己ベストを0秒02に更新する10秒00だったが、サニブラウンのタイムを超えることができず、悔しそうな表情を浮かべた。



（THE ANSWER編集部）