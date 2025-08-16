声優・櫻井智さんが死去 53歳
声優の櫻井智さんが13日に多臓器がんのため死去したことを、所属事務所のフェザードが公式Xで発表した。53歳だった。
【写真】櫻井智さんが亡くなったことを伝える投稿
所属事務所によると、櫻井さんはかねてから多臓器がんの治療に取り組んでいたが、今月4日に症状が悪化し緊急入院。その後も回復せず、13日に永眠したという。
発表では「櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています」と思いを明かし、「応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」と記した。
葬儀は近親者のみで執り行われる予定で、「葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけている。さらに「ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります」との意向も示されている。
櫻井さんは1971年9月10日生まれ、千葉県出身。声優・女優として活躍し、『マクロス7』のミレーヌ・ジーナス役、『怪盗セイント・テール』の羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、『ポケットモンスター』のシロナ役などで知られていた。
2016年に一度引退したものの、2019年に復帰。以降も活動を続けていた。
引用：「櫻井智」X（＠TOMO_SAKURAI_）
