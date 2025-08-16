◇女子ゴルフツアー NEC軽井沢72 第2日（2025年8月16日 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

7位から出たルーキー寺岡沙弥香（22＝フリー）が8バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算10アンダーで柏原明日架（29＝富士通）と並び首位に立った。

大阪生まれの22歳が「アホなふり大作戦」でトップに立った。「今週はミスショットした時ほどアホなふりをしています」。寺岡はケタケタと笑った。

1番で第2打を曲げた時もすぐに忘れた。「なんでミスしたか分かりまへ〜んと脳をだますみたいな感じです」。16番でアプローチのミスからボギーを叩いた後も引きずらない。続く17番で2メートルにつけて挽回すると、最終18番では3メートルにつけて連続バーディーフィニッシュを決めた。奇想天外な意識改革で計8バーディーを奪いツアー自己最少を1打更新する66をマークした。

7月の大東建託・いい部屋ネット・レディースでは1打差の3位で最終日に臨んだが74と崩れて28位に終わった。「1つでもポイントを稼ぎたいとあいまいな感じでいって崩れたので今週は勝ちたいと思ってゴルフしている」。今度は優勝だけを狙っていく。

22年日本女子アマを制した逸材は昨年のプロテストに3度目の挑戦で合格した。1メートル53と小柄ながらショット力はツアー屈指。パーオン率71・6667％でランク9位につけている。

入谷響に続く今季2人目のルーキーVへ。「明日も勝ちたいと思いながらプレーしたい」と力を込めた。