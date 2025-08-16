◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節 清水―横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）

１８位の横浜ＦＭが、敵地で１３位の清水と対戦し、前半を２―０で折り返した。

リーグ戦再開初戦となった東京Ｖ戦では０―１で敗れ、リーグ４戦ぶりの黒星。依然Ｊ２降格圏内の１８位のままだが、前節は残留圏内の１７位湘南も敗れたため、勝ち点差は３のまま。今節、清水に勝利すれば、湘南の結果次第では、４月９日の川崎戦（３△３）以来、１２９日ぶりに降格圏脱出の可能性がある重要な一戦で、今夏に加入したＦＷディーン・デイビットとＤＦ角田涼太朗も加入後初先発した。

立ち上がりは清水に押し込まれる展開が続いたが、同１４分に高い位置でのボール奪取からＤＦ松原がミドルシュート。ＧＫに阻まれたものの、この流れから連続ＣＫを獲得。同１６分にこのＣＫの流れから右からのＤＦ加藤のクロスをＤＦ角田が右足で合わせて先制点を奪った。角田にとってはＪ１初ゴールだった。

さらに同２９分には、自陣から縦へのパスで相手を崩し、最後はＭＦ渡辺のスルーパスにＦＷデイビッドが抜け出し、左足シュートをゴール右に流し込んだ。

角田は同３５分過ぎ、同４０分、同アディショナルにもゴール前のピンチを防ぐなど、守備でも奮闘。前半途中から大雨の中での試合となったが、前半は２―０で折り返した。