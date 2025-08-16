◆イースタン・リーグ 日本ハム１―４ロッテ（１６日・エスコン）

二刀流ドラ１・柴田獅子投手が、イースタン・ロッテ戦に「２番・投手兼ＤＨ」のリアル二刀流として先発し、プロ入り初の投手＆打者同時出場を果たした。先発投手としては２回１安打４奪三振で無失点。打っては４打数１安打だった。

柴田は「今日、はっきりどういう感じなのか分かった。あとはどうレベルアップしていくか楽しみ」振り返った。

その中で、課題に挙げたのが、打者への切り替え。「時間があんまりないなと感じた。準備不足なところが出たので今後どうしていくか。（攻守が）入れ替わる時の過ごし方や準備の仕方を見つけていきたい」。ベンチでスパイクを操作性が高く軽量の野手用に替えるなど打席に入るまでに時間がかったことを挙げ、初体験で大きな収穫を得た。

稲葉２軍監督は「（大谷）翔平でも高卒１年目でやったことがない。こっちもその難しさ、大変さを分かっているつもりだったけど、本人がこういう感じなんだと少しでも分かって、つなげてくれれば」と今後の二刀流に期待した。