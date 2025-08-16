¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛEVIL ¤Ä¤¤¤Ë½éÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¡ª¡¡£³¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÄÔÍÛÂÀ¤òÊ´ºÕ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤¤¡ª¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£±£¶ÆüÍÌÀÂç²ñ¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£±¡Ë¤ò¹éÌä¤Î´Û¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ß¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥³¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°Ì¤ÇÆÍÇË¡£³¤ÌîæÆÂÀ¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð·èÄêÀï¡Ê£±£´Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£³°Ì¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤Î¼ê¤ÎÆâ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹ÄÔ¤¬¡ÖÌµ½êÂ°¡×¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¤È±Ê°æÂçµ®¤ò¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤À¤¿¤á¡¢»î¹ç¤ÏÎ¾·³¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÂçÍðÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÔ¤Î¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¸íÇú¤µ¤»¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ì¡¢Åì¶¿¤ò²ðÆþ¤µ¤»¤Æ½¸ÃÄË½¹Ô¡£ÂëÌÚ¡¢±Ê°æ¤â½õÂÀÅá¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬µÞ½ê¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¢¤¦ÃÏ¹ö³¨¿Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÎ¾¼Ô¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¡£¥Þ¡¼¥í¥¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤¿£Å£Ö£É£Ì¤ÏÈ¿·â¤âÉõ¤¸¤é¤ì¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¥²¥ì¡¼¥í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Åì¶¿¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ì¤¬µß½Ð¤ËË¬¤ì¡¢ÄÔ¤Ë¥Ð¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÈ¯¼Í¡£·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£Å£Ö£É£Ì¤¬£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¡£Ä£Å£Á£Ô£È£Ì£Ï£Ã£Ë¤ËÊá¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤¤¡ª¡×¤ÈµµÅÄ¶½µ£¤Ð¤ê¤Ë¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤¬¤¤¤Þ²¿¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤«¡©¡¡ÃÏ°Ì¤ÈÌ¾ÍÀ¤È¥«¥Í¤À¡£ÄÔÍÛÂÀ¡¢¥Æ¥á¡¼¤Ï¤Ê¡¢´é¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡££Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¤Ï¤³¤Î²¶¤À¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡ª¡×¡£
¡¡£±£°²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£·Æü¡¢ÍÌÀ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿£Å£Ö£É£Ì¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¥É£±¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ëà»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥Éá¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£