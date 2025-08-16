ブレイキンの世界最高峰の大会「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」の日本予選にあたる「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ Ｃｙｐｈｅｒ Ｊａｐａｎ」が１６日、横浜市中区の大さん橋ホールで行われ、男子はｈａｒｕｔｏ（本名・米澤脩斗（はると）、２０歳）が、女子はＣｏｃｏａ（本名・目黒恋杏（ここあ）、１７歳）が優勝した。

２人は本大会への出場をかけて、１１月７日に東京・渋谷で行われる最終予選へ出場する。

ｈａｒｕｔｏは「去年は決勝で戦った相手に負けてしまい、勝ち進めなかった。今日のために練習してきたので優勝できてよかった」と、Ｃｏｃｏａは「練習に付き合ってくれた仲間とか、ご飯を作ってくれたお母さんとか、いろんな方々のおかげでベストコンディションで踊れた。感謝の気持ちでいっぱいです」と語った。

「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」は世界最高峰のブレイキンの大会で、最終予選には世界３０か国以上で行われた予選を勝ち上がったダンサーが出場する。本大会への切符を手にするのは、男女４人ずつだ。

２０２４年の世界選手権を制し、本大会へ招待ダンサーとして出場が決まっているＩＳＳＩＮ（本名・菱川一心）と同じダンスチームで活動するｈａｒｕｔｏ。最終予選へ向けて「ＩＳＳＩＮなど多くの仲間が出場するなか、自分だけまだ踏み入れいていない舞台。大きなチャンスを手にしたので、精いっぱい戦いたい」と決意を語り、Ｃｏｃｏａは「ＢＣ Ｏｎｅはブレイキンを初めたばかりの頃からの夢のステージ。まさか自分が挑戦できるとは思っていなかったけれど、今できることをやっていきたい」と意気込んだ。

本大会は１１月９日、東京・両国国技館で開かれる。