『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第26話より （C）テレビ朝日・東映AG・東映

写真拡大

　スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第26話「秘密に密着！遠野吠は新入社員」が17日に放送される。

【動画】【ゴジュウジャー】第26話「秘密に密着！ 遠野吠は新入社員」予告

　万年はぐれアルバイターの吠（冬野心央）が、ついに正社員として就職成功!?しかも就職先は、あの“東映”！ビシッとスーツを着た吠は、プロデューサーの関本カズ（関智一）から、さっそく初仕事をあたえられる。

　なんとそれは、ゴジュウジャーの密着取材だった！スタジオには、おなじみのゴジュウジャーの面々がいて、さらにはブライダンまでやってきて大騒ぎになり…!?はたして東映の新入社員・吠は、ナンバーワン番組を作り上げられるのか!?