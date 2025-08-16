【ゴジュウジャー】第26話「秘密に密着！ 遠野吠は新入社員」あらすじ 関智一が登場 東映のプロデューサー・関本カズ役
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第26話「秘密に密着！遠野吠は新入社員」が17日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第26話「秘密に密着！ 遠野吠は新入社員」予告
万年はぐれアルバイターの吠（冬野心央）が、ついに正社員として就職成功!?しかも就職先は、あの“東映”！ビシッとスーツを着た吠は、プロデューサーの関本カズ（関智一）から、さっそく初仕事をあたえられる。
なんとそれは、ゴジュウジャーの密着取材だった！スタジオには、おなじみのゴジュウジャーの面々がいて、さらにはブライダンまでやってきて大騒ぎになり…!?はたして東映の新入社員・吠は、ナンバーワン番組を作り上げられるのか!?
