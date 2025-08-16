■陸上 アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井（16日、福井県福井市・9.98スタジアム）

男子110mハードル決勝で村竹ラシッド（23、JAL）が自身の日本記録を上回る12秒92（＋0.6）をマークし、日本新記録を樹立した。

すでに世界陸上代表に内定している村竹は、2023年9月に出した13秒04を0秒12と大幅に上回る大記録を叩き出した。12秒92は今季世界2位のタイムで、今季1位はアメリカのコーデル・ティンチの12秒87。

24年パリオリンピック™5位入賞の村竹は、4月26日のDL厦門大会で13秒14（+0.3）をマーク。東京世界陸上参加標準記録（13秒27）をクリアし、2大会ぶり2度目の世界陸上代表に内定した。そのため、7月4日から行われた日本選手権には出場しなかった。

見事、日本人初の12秒台を出した村竹は「思ったよりいい12秒台が出た。もし出るんだったらギリギリ（12秒）99とか98だと思ってたので」と自身も驚きのタイムだった。続けて「ずっと12秒出すと言い続けてきたので。有言実行できた。気持ちいいですね。思わず叫んじゃったんで。最高ですね」と笑顔をみせた。

世界陸上に向けて弾みのつくレースとなり「“12秒出してメダルを取る”ということを目標としてきたので、今日の記録をさらに超えるように、（ダイヤモンドリーグ）ファイナル、世界陸上と頑張っていきたい」と意気込みを語った。