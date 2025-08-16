＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場

ナイター照明に灯がともると、荻野目洋子（56）が神宮球場ステージに降臨！ wacciがタオル回しやコール＆レスポンスで盛り上げた会場を、熱いパフォーマンスでさらに熱く盛り上げた。

MCの「荻野目洋子さんです！」に会場から歓声が上がった。カラフルなワンピース姿で登場すると、「みなさんこんにちは！ 荻野目洋子です！ 一緒に楽しんでください！」。

オープニング曲は10枚目のシングルで、紅白歌合戦へ2年連続出場を果たした「六本木純情派」。一緒に踊るファンもチラホラ。サビでは男性ファンの野太い声で「六本木！」コールも起こった。続けて「コーヒー・ルンバ」を披露した。

「今日早くからお越しの方は大変だったと思います」と切り出すと、「リハもサウナの中にいるようでした」と苦笑い。だが、「こんなにたくさんの方が集まって気持ちいいですね！」と笑みを浮かべた。

「神宮花火はすぐ近くのスタジオでレコーディングの合間にね」と思い出を話すと、「何度かオファーをもらったけどタイミングが合わず、今日が初ステージです」とした。

「皆さんがご存じの曲をいきます」に会場が沸き立った。「準備はどうでしょう！」でコール＆レスポンスの練習。「もっと！ これだけいるんだから、もっと出るでしょう！」とあおった。何度が繰り返すと満足そうに「この野外で響く感じが最高です！ サビではみなさん熱い声を出し切ってください！」と呼びかけた。

「この縁を感じながら、今日だけのダンシングヒーロー！」で自身最大のヒット曲を披露。曲中もステージの端から端に移動し、客席をあおった。最後のサビでフェイクも見せて、最後は大歓声に包まれた。「楽しんでくれましたか！」と呼びかけ、自らは「気持ちが良いです！」と腕を突き上げた。

最後は昨年40周年を迎え24年4月に配信した曲「Let's Shake」を披露。同曲は木梨憲武プロデュース、作詞作曲所ジョージによる書き下ろしのダンスナンバー。「とってもアゲアゲな楽曲になってます。良かったらみなさんも覚えて帰っていただけたら」で、ダンサーによる振り付け講座を実施。ダンサーの「これだけです」に会場はどよめいたが、「そんなすぐには難しいと思いますが、みんなで楽しく踊ってください！」に観客は頑張ってついていった。

曲終わりは妖艶な笑顔で決めた。「暗くなって参りました、がこの後もお楽しみ下さい」でステージを後にした。