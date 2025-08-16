ブライトン三笘薫、F1角田裕毅がプレミアリーグ開幕戦での決勝ゴールを予想！

日本代表選手たちもプレーする世界最高峰のイングランド・プレミアリーグが新シーズン開幕を迎えた。

15日には日本代表MF遠藤航が所属する昨季王者リヴァプールが開幕戦でボーンマスを4-2で下している。

16日には同じく日本代表の三笘薫が所属するブライトンがフラムとの開幕節を戦う。

そうしたなか、F1レッドブル・レーシングの角田裕毅がプレミアリーグ開幕戦のスコアを予想していた。

角田は神奈川県相模原市出身の25歳で、2021年からF1ドライバーとして活躍中。

川崎市出身の日本代表MF久保建英と通っていた高校が同じことでも知られている（角田は2000年5月生まれ、久保は2001年6月生まれ）。

その角田は、レッドブルが公式SNSに投稿した映像で「ブライトンには日本人の三笘薫がいるから応援している。彼は素晴らしい選手。決勝ゴールを決めて、ブライトンが1-0で勝つ」と英語で予想していた。

この投稿にファンたちは「角田くんから三笘くんの名前が出るとは」などと反応している。

三笘は昨季のプレミアリーグでシーズン10ゴールを達成。エヴァートンとの開幕戦で初ゴールを決めて、チームを3-0の勝利に導いている。今季も開幕戦ゴールとなるだろうか。

注目のブライトン対フラム戦は、日本時間16日の23時にキックオフされる。