「女優なんて辞めろ!」松本若菜、枕を濡らした駆け出し時代…宮大工の修業から再確認した緊張感
●切磋琢磨した『仮面ライダー電王』の現場
女優の松本若菜が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、10日・17日の2週にわたり放送される「夢と修業と初恋と」。スマホ禁止・私語厳禁・娯楽なしの3年間を送る宮大工の塾に飛び込んだ若者たちの修業の日々を追った作品だ。
自身も駆け出し時代は厳しい環境で演技に打ち込んでいたという松本。その経験も生きて今やGP帯連ドラ主演にひっぱりだこだが、地に足をつけて仕事に臨む気持ちを、宮大工を目指す若者たちから改めて確認したようだ――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した松本若菜
○スマホ禁止・私語厳禁・娯楽なしで修業に打ち込む若者たち
伝統建築を担う宮大工を志し、スマホ禁止・娯楽なしの住み込み生活で技を磨く若者たち。その一人、片山さん(20)に大きな転機が訪れる。正月休みの帰省中、思いがけず恋人ができたのだ。
「集中力が低下する」と同期からは冷ややかな声が上がる中、宮大工養成塾の塾長・金田優さん(39)は「これを成長のきっかけにしてほしい」と、意外な計画を打ち出した。
それは新設される「宮大工養成塾・岡山校」の立ち上げに片山さんを参加させるという大抜てき。偶然にも、恋人の暮らす町で始まる新生活だった。しかし、スマホ禁止の環境では、会う約束はおろか、連絡ひとつ取るのにも一苦労だ。
岡山校の塾長には、23歳の若さで抜てきされた、養成塾OBの田中さんが就任。金田さんから片山さんの指導も任され、新校舎建設を仕切ることになったが、初めてのリーダー職に苦戦し、現場はぎこちない空気に包まれていく。
順風満帆に歩んできた田中さんにとって初めての挫折。部下を持ち、チームをまとめる難しさを知りながら、少しずつ芽生える責任感…その背中を見て、片山さんも変わり始める。
そんな中で迎えた、片山さんと恋人との初デートの日。公衆電話からテレホンカードを使って連絡を取り、4カ月ぶりに再会した2人は…。
寺で作業を行う片山さん (C)フジテレビ
○「金田さんは、優しいなと思いました(笑)」
今回の物語は、石井さんと佃さんという同期の関係性も描かれている。かつてはゲーム漬けの日々を送り、引きこもりがちだった石井さんの前に立ちはだかる佃さんは、現場で責任者を任せられるほど先に進み、石井さんは「置いていかれた…チャンスを自分から取りにいかないと」と奮起し、成長を見せていく。
松本にとってそうした存在は、デビュー作『仮面ライダー電王』(07年、テレビ朝日)の共演者たち。「あの時のメンバーは、ほぼみんなそれがデビュー作だったので、一緒に頑張っていこうと切磋琢磨して、パワーをもらっていました」と振り返る。
当時の撮影は、「いわゆる昭和型の厳しい現場だったので、デビュー作品としてはすごくいい経験をさせてもらいました」といい、「金田さんは、優しいなと思いました(笑)」と感じてしまうほど。生半可な気持ちで臨むと危険なアクションシーンもあるだけに、かなりの緊張感があったそうだ。
その後も、「“お前、女優なんて向いてないから辞めろ!”と言われて、そのたびに枕を濡らす日もありました(笑)」と試練の日々を送っていたが、「今思えば笑い話になりますし、一つの経験として良かったと思っています」と受け止めた。
●「焦らず、おごらず、丁寧に」
年末に行われる「水行」の儀式 (C)フジテレビ
前回、『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当したのは、『やんごとなき一族』(22年)で“松本劇場”が話題になった直後で、当時のインタビューでは「事務所のスタッフと、“毎年少しずつでもいいから前に進んでいこう”ということを抱負にしているのですが、今年はその一歩の歩幅がすごく大きかったかもしれません」と話していた。
それから約3年ぶりとなる今回は、昨年7月クールから地上波GP帯連ドラで3作品も主演を務め、その歩幅がさらに広くなった松本。それでも、「スキップしたり、走らないようにというのは常に思っています。ちゃんと体幹を使いながらでないと大きな一歩は進めないので、焦らず、おごらず、丁寧にという気持ちを、しっかり持ち続けていきたいです」と心がけている。
そのスタンスは、「宮大工養成塾」の若者たちを見て一層意識した様子。「何かを新しく始める時の緊張感は、やっぱり常に持っていないといけないなと思いました」と、気を引き締めた。
○気になる恋の行方「ぜひパート2で」
4月クールの主演ドラマ『Dr.アシュラ』(フジテレビ)では、佐野晶哉演じる「薬師寺」という役もあったが、今回のドキュメンタリーに「薬師寺」という場所が出てきても、全く連想することがなかったほど、「宮大工養成塾」の若者たちの行方を夢中になって見守っていた松本。それだけに、今後の展開が「ただただ気になります!」と、シリーズ化を期待する。
特に17日放送の後編では、片山さんの恋が描かれており、「彼女が本当にいい子なので、“片山くん、絶対逃がしちゃダメだよ!”と思いながら見ていました(笑)。彼らはSNSをやっていないので情報が届かないから、ぜひパート2で知りたいです」と早くも要望していた。
恋人に公衆電話から連絡する片山さん (C)フジテレビ
●松本若菜1984年生まれ、鳥取県出身。07年に女優デビューし、09年に映画『腐女子彼女。』で初主演、17年に映画『愚行録』で第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞。22年、ドラマ『やんごとなき一族』(フジテレビ)で“松本劇場”と話題になり、東京ドラマアウォード助演女優賞を受賞、『復讐の未亡人』(テレビ東京)で連続ドラマ初主演。近年は『西園寺さんは家事をしない』(TBS)、『わたしの宝物』『Dr.アシュラ』(フジテレビ)で主演を務め、8月8日公開の映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』で日本語吹替版を担当する。
